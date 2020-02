Aéroport Marrakech-Ménara : Inauguration d’un nouveau terminal dédié à l’aviation d’affaires et privée

dimanche, 2 février, 2020 à 14:00

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a effectué, samedi, des visites à plusieurs établissements et projets scolaires et universitaires dans la région de l’Oriental, pour s’enquérir de la mise en œuvre de plusieurs programmes visant la promotion de l’éducation et de l’enseignement.