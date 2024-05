Aéroport Rabat-Salé : Air Arabia inaugure une nouvelle base aérienne

mardi, 28 mai, 2024 à 16:46

Rabat – La compagnie Air Arabia a inauguré, mardi, une nouvelle base aérienne à l’aéroport Rabat-Salé, avec de nouvelles dessertes, notamment, Barcelone, Bâle, Istanbul, Bruxelles, et Paris.

Lors de la cérémonie d’inauguration, marquée par la présence de plusieurs diplomates étrangers, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué que cette nouvelle base aérienne permettra de relier Rabat à plusieurs destinations européennes, dont Paris, Istanbul et Bruxelles.

Dans ce sens, elle a souligné que la ville de Rabat connaît un grand essor sur le plan touristique, rappelant l’importance des liaisons aériennes dans la feuille de route du tourisme 2023-2026.

Mme Ammor a, en outre, précisé que le ministère déploiera davantage d’efforts avec les compagnies aériennes internationales pour atteindre l’objectif de 17,5 millions de touristes à l’horizon 2026.

Pour sa part, la Directrice générale d’Air Arabia Maroc, Laila Mechbal, a affirmé que cette nouvelle base permettra de lancer 14 vols internationaux hebdomadaires et d’ajouter 3 vols internes pour la ligne Rabat-Agadir, pour atteindre 7 vols hebdomadaires.

Pour ce qui est des vols internationaux, elle a noté que Air Arabia dispose de 5 vols en direction de Paris, 3 vers Barcelone, 2 vers Bruxelles, 2 vers Basel et 2 vers Istanbul.

De son côté, le chef de la division exploitation à l’aéroport Rabat-Salé, Tayeb Meziane, a fait savoir que l’aéroport connaît une dynamique importante, relevant que durant les quatre premiers mois de l’année 2024, il a accueilli 484.890 passagers en augmentation de 35% par rapport à la même période de 2023.

Pour répondre à cette dynamique de trafic aérien, un nouveau terminal est en cours de construction à l’aéroport Rabat Salé dotant la capitale du Royaume d’une infrastructure moderne et de référence d’une capacité de 4 millions de passagers par an, a-t-il ajouté.

L’aéroport Rabat Salé est desservi par 7 compagnies aériennes (Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Ryanair, Air France, Tui Fly Belgique, Transavia France et Easy Jet), opérant 115 fréquences hebdomadaires et reliant l’aéroport à 21 routes aériennes internationales: Paris Orly, Madrid, Marseille, Bruxelles, Paris CDG, Charleroi, Montpellier, Barcelone, Basel, Istanbul, Malaga, Séville, Rome Ciampino, Paris-Beauvais, Toulouse, Düsseldorf Wezze, Londres Stansted, Nice, Lyon, Nantes et Genève, en plus de deux liaisons domestiques avec Agadir et Errachidia.