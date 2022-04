Aéroports: Plus de 2,22 millions de passagers entre le 7 février et le 31 mars (ONDA)

lundi, 25 avril, 2022 à 17:48

Casablanca – Les aéroports du Royaume ont accueilli 2.228.723 passagers à travers 21.330 vols aériens, durant la période allant du 7 février (1er jour de la reprise des vols internationaux) au 31 mars 2022, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Durant le seul mois de mars, les aéroports marocains ont enregistré un volume de trafic commercial de 1.452.030 passagers et 13.543 vols, soit un taux de récupération par rapport à la même période de l’année 2019 de 70% pour les passagers et 80% pour les mouvements aéroportuaires, précise l’ONDA dans un communiqué.

L’aéroport Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a accueilli durant le mois de mars 565.484 passagers à travers 5.330 vols. Ce trafic représente 71% du trafic passagers et 75% des mouvements aéroportuaires enregistré le mois de mars 2019.

Les aéroports des régions du Nord et de l’Oriental ont connu les plus fortes progressions, avec des taux de récupération dépassant les 100%. Ainsi, l’aéroport de Tanger-Ibn Batouta a accueilli 110.154 passagers (taux de récupération de 113%), aéroport d’Oujda-Angad 61.992 passagers (137%), aéroport Nador El Aroui 61.843 passagers (116%) et aéroport de Tétouan 16.600 voyageurs (1565%).

Et de noter que sur les 26 aéroports ouverts à la circulation aérienne, à peine 17 aéroports ont été desservis depuis la réouverture du ciel aérien.

Par ailleurs, l’ONDA fait savoir qu’avec 170.735 passagers accueillis durant le mois de mars 2022, le trafic aérien domestique a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 67% par rapport à la même période de l’année 2019. De son côté, le trafic aérien international a enregistré 1.281.295 passagers, soit un taux de 71%.

Hormis les marchés de l’Amérique du Sud et des Pays de Maghreb, tous les autres marchés ont enregistré des taux de récupération supérieurs à 65% par rapport à la même période de 2019. L’Europe qui représente plus de 82% du trafic aérien international a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 66% par rapport à 2019.

Le fret aérien a enregistré, pour sa part, durant le mois de mars 2022, un taux de récupération de 83% par rapport au à la même période de 2019. Il s’est établi à 6.796 tonnes contre 8.221 tonnes la même période en 2019.