Aéroports de Tanger-Tétouan-Al Hoceima: baisse de plus de 67% du trafic passager à fin octobre dernier

mardi, 24 novembre, 2020 à 16:09

Tanger, 24/11/2020 (MAP) – Le nombre des passagers ayant transité par les aéroports de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a accusé une baisse d’environ 67,10% à fin octobre dernier, par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, les aéroports de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont accueilli 415.985 passagers durant les dix premiers mois de cette année contre 1.264.642 voyageurs à fin octobre 2019, a précisé l’ONDA dans un communiqué.

Concernant le trafic aérien de l’aéroport Tanger Ibn Battouta, il a reculé de 65,66% à fin octobre dernier, en accueillant 393.052 passagers, contre 1.144.750 passagers durant la même période de l’année précédente.

L’aéroport Chérif Al Idrissi d’Al Hoceima a, pour sa part, enregistré un volume de trafic commercial de 16.972 passagers à fin octobre 2020, contre 81.508 personnes, en glissement annuel, soit une baisse de 79,18%.

Quant à l’aéroport de Tétouan, il a accusé une régression de 84,47% de son trafic passager, en passant de 38.384 personnes à fin octobre 2019 à 5.961 passagers à fin octobre dernier.

Pour le seul mois d’octobre dernier, les aéroports de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont accueilli 42.849 passagers contre 126.261 voyageurs en octobre 2019, soit un recul de 66,06%.

Il convient de préciser que ces aéroports avaient accueilli 24.351 voyageurs en juillet dernier, 31.643 passagers en août et 31.197 voyageurs en septembre dernier.

L’ONDA a attribué ces mauvaises performances à la pandémie de la Covid-19, qui continue d’affecter le secteur aéronautique et de peser sur la reprise du trafic aérien.

Les chiffres font également ressortir que la ligne Tanger-Malaga s’est classée 3è dans le Top 5 des routes aériennes internationales en octobre dernier, avec 10.894 passagers et une part de 3,56%, derrière la ligne Mohammed V-Paris CDG avec 19.765 voyageurs et une part de 6,46%, et la ligne Mohammed V-Paris-Orly avec 12.933 passagers et une part de 4,23%.

Au niveau national, le trafic commercial des passagers a enregistré une baisse de 70,79% à fin octobre dernier, par rapport à la même période de 2019, en atteignant 6.144.790 voyageurs.