AFD/Casa Transport: Prêt de 1,1 MMDH pour réaliser les lignes T3 et T4 du Tramway

lundi, 2 novembre, 2020 à 16:50

Casablanca – L’Agence Française de Développement (AFD) et la société Casa Transport en site aménagé SA ont signé un accord de prêt de 1,1 milliard de dirhams (100 millions d’euros), associé à une subvention d’assistance technique de 5,5 millions de dirhams (500.000 euros) pour réaliser deux nouvelles lignes (T3 et T4) du Tramway en vue d’améliorer de manière durable la mobilité des Casablancais, annonce-t-on, lundi, dans un communiqué conjoint.

Signé en présence de l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, ce nouveau concours financier et technique, qui vient consolider les relations de coopération entre l’AFD et Casa Transport, permettra d’agrandir l’offre de transports en commun accessibles au plus grand nombre, de promouvoir l’usage d’un mode de transport propre et sobre en carbone et d’améliorer la qualité de service des transports publics, précise le communiqué.