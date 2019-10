Africa IT Expo 2019: Pleins feux sur l’innovation et le digital

jeudi, 24 octobre, 2019 à 13:24

Rabat – La 4ème édition de l’Africa IT Expo (AITEX), qui a ouvert ses travaux, jeudi à Rabat, fait la part belle à l’innovation et au digital en réunissant les poids lourds du secteur des technologies de l’information (IT) autour du nec plus ultra des innovations technologiques.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2019 de cet événement phare du secteur IT, organisé par la Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI), propose le plein de l’innovation, de technologies avancées et d’expériences inédites.