African Digital Summit : des experts discutent de la mesure de la performance des campagnes numériques

mardi, 8 octobre, 2024 à 23:47

Casablanca – Des experts participant à un panel tenu, mardi à Casablanca dans le cadre de la 6ème édition de l’African Digital Summit, ont discuté des enjeux liés à la mesure de la performance des campagnes numériques.

Organisé sous le thème “Digital Trends Results – Measuring Digital Performance : Optimizing Results in a Transforming World”, ce panel a permis à ces experts de souligner l’importance de passer d’une simple analyse des performances numériques à une évaluation plus précise du retour sur investissement.

Ils ont également insisté sur la nécessité d’utiliser de manière plus stratégique les outils de mesure existants pour assurer une répartition optimale des budgets publicitaires, tout en intégrant les synergies indispensables entre les équipes marketing et commerciales.

Dans ce sens, le co-fondateur et PDG (président-directeur général) de l’agence digitale Webeuz, Mehdi Mourabit, a préconisé une collaboration étroite entre les équipes marketing et commerciales pour améliorer la performance digitale, estimant que la technologie, bien qu’essentielle, ne peut à elle seule garantir des résultats optimaux sans une gestion efficace des données par les équipes commerciales.

Mettant en évidence les risques liés à une approche quantitative des leads sans prise en compte de leur qualité, M. Mourabit a expliqué qu’une telle stratégie peut aboutir à une mauvaise allocation des ressources et à des résultats inférieurs aux attentes.

Et de poursuivre : “Même lorsque tous les aspects techniques d’une campagne marketing sont parfaitement maîtrisés, la performance des commerciaux reste un facteur déterminant pour la réussite globale”.

De son côté, la directrice marketing de l’Association marocaine des instituts de sondages et d’études (AMISE), Safia Taghi, a relevé que, bien que 75% des marques disposent d’outils de monitoring et de mesure de performance digitale, leur utilisation réelle reste souvent sous-exploitée.

Cette situation pourrait être due à une focalisation excessive sur l’engagement et la portée de ces outils au détriment d’une véritable analyse de l’impact, a-t-elle expliqué.

Les marques hésitent parfois à utiliser ces outils de manière approfondie en raison de la complexité des données et du manque de ressources humaines qualifiées pour interpréter ces résultats, a fait remarquer Mme Taghi, notant que plusieurs campagnes se concentrent davantage sur des indicateurs immédiats comme les impressions ou les clics, sans se soucier suffisamment du retour sur investissement à long terme.

Elle a recommandé un renforcement de l’usage des tests pré et post-campagne pour optimiser les stratégies et garantir que les campagnes atteignent non seulement le bon public, mais qu’elles génèrent également des résultats concrets et significatifs.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’African Digital Summit vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l’intégration de l’intelligence artificielle.

Depuis son lancement en 2014 par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), ce sommet est devenu une véritable plateforme d’échange et de networking, réunissant marques, annonceurs et startups pour une immersion complète dans les dernières tendances du digital.