Afrique : Mme Benkhadra met en exergue les avantages du gazoduc Nigeria-Maroc

vendredi, 11 novembre, 2022 à 19:04

Rabat – Les avantages du gazoduc Nigeria-Maroc ont été mis en avant, vendredi à Rabat, par la Directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, dans le cadre d’un “Carrefour diplomatique” ayant réuni une quarantaine d’ambassadeurs accrédités au Maroc.

Lors de cette rencontre, organisée à l’initiative de la Fondation Diplomatique, Mme Benkhadra a souligné que le gazoduc Nigeria-Maroc est un projet “structurant” de développement et d’intégration économique et sociale pour le continent africain.

Ce projet, né de la vision de SM le Roi Mohammed VI et du Président nigérian, Muhammadu Buhari, est d’une importance capitale, permettant l’accès à l’énergie à l’ensemble des pays de la sous région et d’assurer une intégration “extrêmement nécessaire” pour le continent.

Lors de Son discours à l’occasion du 47e anniversaire de la Marche verte, le Souverain a montré l’importance stratégique de ce projet en invitant l’ensemble des parties prenantes à collaborer, a-t-elle rappelé.

Et de soutenir que ce projet vise à créer un marché régional de l’électricité compétitif, à exploiter une énergie propre et à contribuer au développement industriel et économique de tous les pays traversés par cette ligne, à travers le développement de nombreux secteurs comme l’agriculture, l’industrie et l’exploitation minière.

A cette même occasion, Mme Benkhadra a passé en revue les opportunités à même d’offrir de réelles perspectives de développement durable et de développement d’une électricité bas carbone, tout en mettant en évidence le potentiel et les stratégies qui renforceraient l’intégration internationale.

Pour sa part, le président de la Fondation Diplomatique, Abdelati Habek, a relevé que le projet du gazoduc Nigeria-Maroc n’est pas seulement un accord bilatéral, mais ses retombées devraient concerner un groupe de pays africains et européens, en formant le plus long gazoduc du monde reliant l’Afrique et l’Europe.

Il apportera inévitablement, a-t-il affirmé, une sécurité énergétique, économique et sociale, assurant la paix et l’intégration économique et sociale des pays d’Afrique de l’Ouest.

M. Habek a également salué la nouvelle vision du Royaume de nature à fédérer les efforts des pays africains et promouvoir le développement dans le domaine de la sécurité énergétique.

Cette rencontre a constitué également l’occasion de mettre en avant la politique du Royaume du Maroc dans le domaine de l’énergie, notamment des hydrocarbures et des minéraux.