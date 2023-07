Afrique: SM le Roi ne cesse de réaffirmer que les Africains doivent compter sur leurs propres capacités et ressources (PDG d’Attijariwafa Bank)

vendredi, 7 juillet, 2023 à 12:30

Diamniadio (Sénégal) – Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse de réaffirmer que les Africains doivent compter sur leurs propres capacités et ressources pour le développement de leur continent, a souligné, jeudi à à Diamniadio, à 30 km de la capitale Dakar, le président-directeur général d’Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani.

M. El Kettani s’exprimait lors d’un panel présidentiel tenu en présence notamment du président sénégalais Macky Sall et du vice-président de la Côte-d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, en marge de la première édition du forum international “Invest In Senegal” dédié à la promotion des opportunités d’investissements au Sénégal et en Afrique.

“L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique et SM le Roi Mohammed VI ne cesse de répéter que les Africains doivent compter sur leurs propres capacités et ressources”, a dit le président-directeur général d’Attijariwafa Bank.

“Ce genre de forum facilite le dialogue entre le secteur public, le secteur privé, les ONG et les partenaires internationaux pour que nous puissions construire de nouvelles approches innovantes pour permettre de mobiliser de l’épargne locale et internationale et accélérer le déficit de financement en infrastructures”, a expliqué le PDG d’Attijariwafa Bank.

L’Afrique doit mobiliser une force de proposition et de pression à l’échelle internationale, moyennant les entreprises africaines, les banques panafricaines, les fonds souverains africains, les institutions de financement et de pensions et les compagnies d’assurance, pour pouvoir impacter la perception du risque Africa, a-t-il poursuivi.

“L’Afrique ne peut pas être industrialisée sans des routes, sans des entrepôts logistiques, sans des zones économiques spéciales, sans centrales électriques et sans numérique”, a-t-il estimé, notant que tout cela nécessite des fonds.

Par ailleurs, il a indiqué que les banques panafricaines sont conscientes de ces enjeux et travaillent au quotidien pour accompagner cette dynamique.

En ce qui concerne, l’expérience d’Attijariwafa Bank au Sénégal, M. El Kettani a rappelé qu’en tant qu’investisseur, la banque a suivi, depuis 2006, toutes les réformes structurelles qui ont impacté la croissance économique du pays et qui ont aussi créé un classe moyenne, relevant que la banque oeuvre également, dans le cadre de sa responsabilité, à accompagner les jeunes porteurs de projets à réaliser leurs rêves.

En tant qu’opérateur marocain Attijariwafa Bank “a opté pour un développement panafricain sous l’Impulsion et la Vision de SM le Roi Mohammed VI qui est un Grand défenseur comme Ses frères les présidents sénégalais Macky Sall, et ivoirien Alassane Ouattara pour une intégration et une coopération Sud-Sud de plus en plus importante”, a-t-il souligné.

“Notre présence au Sénégal a pour but d’accompagner le secteur privé et les investisseurs dans la dynamique que connait le pays et nous opérons dans le cadre de l’activité bancaire au service de l’économie sénégalaise et des citoyens sénégalais”, a indiqué le PDG d’Attijariwafa Bank.

En tant que banque commerciale, Attijariwafa Bank œuvre pour compléter le dispositif de mobilisation d’épargne, a-t-il fait savoir, notant que le rôle de la banque est de transformer l’épargne collectée en local en des financements des investissements et entre autres participer dans la simplification des prêts au profit des grands projets d’infrastructures aux côtés de banques multilatérales et d’investisseurs institutionnels.

L’ouverture de cette rencontre a été marquée par la présence des membres du gouvernement sénégalais, des membres du Corps diplomatique accrédité au Sénégal, dont l’ambassadeur de SM le Roi à Dakar, Hassan Naciri, ainsi que des opérateurs économiques et des investisseurs.

“Invest In Senegal”, une plateforme pour impulser le développement des marchés dans une logique d’intégration du commerce local et continental vise à tirer les bénéfices de la ZLECAF et à assurer la promotion des opportunités d’investissements au Sénégal et en Afrique.

Le forum vise notamment à favoriser des rencontres BtoB entre les investisseurs, l’Etat et les entreprises du secteur privé participant au Forum, accroître les partenariats public-privé, les joint-ventures et faire la promotion des PME, et mobiliser des financements pour les projets intégrateurs régionaux.

Placé sous le haut patronage du président Macky Sall, cet événement de trois jours et dont la Côte d’Ivoire est l’invitée d’honneur, est organisé par l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA) en partenariat avec Global View Africa.