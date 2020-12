Afrique: Western Digital lance cinq solutions de stockage destinées aux gamers

jeudi, 3 décembre, 2020 à 15:52

Casablanca – Western Digital Corp vient de lancer sur le marché africain une nouvelle gamme composée de cinq solutions de stockage externe conçues pour les gamers.

Ces solutions, qui se basent sur la présence de disques durs (HDD) et de disques durs à semi-conducteurs (SSD), servent à booster la capacité de stockage des PC et des consoles de jeux, indique un communiqué de Western Digital.

De telles solutions sont conçues de manière à permettre aux gamers qui jouent sur PC et sur consoles, d’accéder à de nouvelles expériences d’utilisation et de télécharger encore plus de jeux, sans jamais épuiser la capacité de stockage de leur machine.

Ces solutions se caractérisent par la présence d’un port USB SuperSpeed (20Gb/s), le premier du genre dans l’industrie du gaming, mais aussi d’un port USB 3.2 gen 2×2 qui est directement intégré au sein du lecteur de jeu.

Les jeux qui sont aujourd’hui disponibles sur le marché font appel aux toutes dernières technologies graphiques, tout en tirant parti d’environnements immersifs de pointe tels que la réalité augmentée et virtuelle, ajoute le même source, notant que ces applications ultra-modernes exigent des performances, mais aussi des tailles de fichiers extrêmement élevées.

Ainsi, certains jeux peuvent facilement approcher ou même dépasser les 100 Go. Cela représente de fait un défi majeur pour les joueurs qui sont souvent amenés à supprimer leurs jeux favoris pour pouvoir télécharger de nouveaux jeux.

S’appuyant sur les performances de très haut niveau du WD_BLACK™ SN750 NVMe™ SSD qui est actuellement commercialisé sur le marché, les cinq nouvelles solutions ont été soigneusement conçues afin de permettre de relever tous les défis en matière de stockage.

Ces solutions se caractérisent par la qualité et la fiabilité reconnues aux produits Western Digital, permettent aux joueurs sur PC et sur consoles de profiter au maximum de leurs sessions de gaming sans jamais se soucier d’autre chose. Grâce aux disques SSD WD_BLACK™ qui offrent des vitesses de chargement époustouflantes, les joueurs peuvent désormais se consacrer entièrement à leur passion favorite: jouer !

Développées en partenariat avec Microsoft, certaines de ces nouvelles solutions peuvent donner accès à trois mois d’adhésion au Xbox Game Pass Ultimate (plus de 100 jeux sur console et PC) tout en les faisant profiter des nombreux avantages du Xbox Live Gold.

“Les joueurs nous confient souvent leurs sentiments quant à la façon dont les performances et les limites de capacité de leurs systèmes actuels entravent la qualité globale de leurs expériences de jeu”, a déclaré Ghassan Azzi, directeur des ventes pour l’Afrique chez Western Digital, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter “qu’il s’agisse de gamers experts ou débutants, nous leur procurons une expérience d’utilisation unique et ultra performante. Dans l’ensemble, les derniers produits que nous venons d’ajouter à notre portefeuille WD_BLACK™ permettront à de nombreux joueurs de stocker une variété infinie de jeux”.

Au sujet des détails techniques de ces nouvelles solutions, Western Digital souligne que WD_BLACK™ P10 Game Drive est caractérisé par un disque dur d’une capacité maximale de 5 To2 (capable de contenir jusqu’à 125 jeux (1)), un facteur de forme portable doté d’un port USB 3.2 Gen et des performances élevées destinées à optimiser l’expérience de jeu sur console ou sur PC ainsi qu’une garantie de trois ans.

En outre, WD_BLACK™ P50 Game Drive se distingue par un SSD doté d’un port USB 3.2 gen 2×2 (le premier du genre dans l’industrie du stockage de données), en plus d’un lecteur de jeux dont la vitesse peut atteindre les 2000 Mo/s*, précise le communiqué, notant que cette solution comprend jusqu’à 2 To2 de stockage supplémentaire pour conserver tous vos jeux préférés et vous permettre d’en télécharger de nouveaux avec une garantie de cinq ans.

Doté d’un disque dur possède une capacité maximale de 8 To2 et est capable de contenir jusqu’à 200 jeux différents, WD_BLACK™ D10 Game Drive est caractérisé par une vitesse pouvant aller jusqu’à 250 Mo/s, avec puissance nominale de 7200 tr/min et technologie de refroidissement actif avec une garantie de trois ans.

Caractérisé par une vitesse pouvant aller jusqu’à 250 Mo/s*, pour une puissance nominale de 7200 tr/min avec technologie de refroidissement actif, le WD_BLACK™ D10 Game Drive pour Xbox One qui offre une garantie de trois ans se démarque par un disque dur présentant une capacité maximale de 12 To2, ce qui permet d’enrichir considérablement la collection de jeux Xbox One, mais aussi de sauvegarder jusqu’à 300 jeux différents, ajoute la même source, faisant remarquer que l’achat d’un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate est inclus gratuitement.

La dernière solution WD_BLACK™ P10 Game Drive pour Xbox One est doté d’un disque dur d’une capacité maximale de 5 To2 (capable de contenir jusqu’à 125 jeux différents), un abonnement de deux mois au Xbox Game Pass Ultimate offert dès l’achat qui donne accès à plus de 100 titres de jeux sur Xbox One et sur PC, ainsi qu’au Xbox Gold Live, des performances élevées vous permettant d’optimiser vos expériences de jeu sur Xbox One et d’une garantie de trois ans.

Les nouvelles solutions WD_BLACK™ sont disponibles auprès de certains sites web commerçants, mais aussi auprès des revendeurs Western Digital. Depuis juillet dernier, ces produits peuvent être commandés chez Atlas Gaming ou Didali. Ces produits sont également commercialisés depuis août dernier sur Incredible Connection.

Western Digital crée des environnements qui permettent d’utiliser les données de la manière la plus efficace et la plus optimisée qui soit. En tant que leader dans le domaine des infrastructures liées aux données, la marque ne cesse d’innover afin de permettre aux utilisateurs du monde entier de préserver, d’accéder et de disposer d’une quantité infinie de données.