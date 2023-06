Afriquia Gaz améliore son CA consolidé de 8,9% à fin mars

jeudi, 1 juin, 2023 à 20:02

Quelque 5,4 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage ont été identifiés par les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a indiqué jeudi le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, soulignant que les préparatifs pour Aïd Al-Adha ont atteint un stade avancé.