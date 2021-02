AG de l’OMT: L’essentiel de la séance de travail entre la ministre du Tourisme et le SG de l’OMT

mercredi, 3 février, 2021 à 16:23

Rabat – Voici l’essentiel de la séance de travail entre la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, et le Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, qui s’est tenue mercredi à Rabat dans le cadre des travaux préparatoires de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT.

– Co-Signature d’une lettre d’intention pour l’organisation de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT à Marrakech au courant du 4è trimestre 2021, confirmant ainsi l’engagement du Royaume du Maroc et de l’OMT quant à l’organisation de cette manifestation mondiale.

– Cette signature vient donner un signal fort et un message d’espoir à la communauté touristique internationale et aux opérateurs touristiques marocains en particulier, d’autant plus qu’elle coïncide avec le démarrage des campagnes de vaccination à travers le monde, selon la ministre.

– Le Royaume du Maroc est fier et honoré de rassembler la grande famille du tourisme à Marrakech en 2021, à l’occasion de la tenue de la 24 ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT, a souligné Mme Fettah Alaoui.

– Le secteur touristique au Maroc, à l’instar d’autres pays à travers le monde, a bénéficié d’un contrat programme qui a été signé le 06 août 2020 ainsi que d’un avenant signé le 06 janvier 2021 et qui a permis de soutenir ce secteur durement touché par cette pandémie inédite qui n’a épargné aucune destination dans le monde entier, a rappelé la responsable gouvernementale.

– La prochaine Assemblée Générale de l’OMT qu’accueillera le Maroc en 2021 sera historique et aucun effort ne sera ménagé pour en faire l’un des évènements post-pandémie les plus réussis, selon le SG de l’OMT.

– La rencontre de Marrakech sera l’occasion de discuter de l’avenir du secteur touristique durement touché par la crise sanitaire, et que les États membres de l’organisation et les représentants du secteur privé seront invités à y répondre présent, a relevé M. Pololikashvili.

– Au terme de la séance, la ministre a rappelé l’engagement du Maroc pour garantir la réussite de la 24 ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT qui sera tenue à Marrakech, premier destination touristique au Maroc et en Afrique.