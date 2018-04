Agadir: 3è congrès arabe sur les petits projets et les familles productives, du 10 au 12 avril

lundi, 9 avril, 2018 à 15:24

Rabat, La Direction générale des collectivités territoriales relevant du ministère de l’Intérieur organise, en coordination et coopération avec l’Institut arabe pour le développement des villes sis à Riyad (Arabie Saoudite), l’Association des régions du Maroc, ainsi que la Wilaya de la région Souss-Massa, la 3è édition du congrès arabe sur les petits projets et les familles productives: levier de développement autour du thème “le rôle des municipalités, des secteurs public et privé et de la société civile dans leur réussite”, et ce du 10 au 12 avril 2018 à Agadir (Hôtel Royal Atlas).