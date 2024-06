Agadir Ida Outanane: M. Sadiki visite des projets de développement agricole et rural

lundi, 3 juin, 2024 à 19:42

Agadir – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a effectué lundi une visite de terrain dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane relevant de la région Souss-Massa, au cours de laquelle il s’est informé de l’état d’avancement de projets de développement agricole et rural.

Au niveau de la commune d’Aourir, M. Sadiki, accompagné du wali de la région Souss-Massa, du gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, du président de la Chambre d’agriculture de Souss-Massa, du président du Conseil préfectoral d’Agadir Ida Outanane, d’élus ainsi que de responsables du ministère, a visité le chantier des travaux d’aménagement de Petite et moyenne hydraulique (PMH) des périmètres relevant des communes d’Aqesri, d’Ameskroud et d’Aourir.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui au développement inclusif et durable des zones agricoles et rurales, porte sur l’aménagement de 104 ha pour un coût global de 2,3 MDH et profite à plus de 1.560 agriculteurs.

Il vise l’amélioration de l’efficience du réseau d’irrigation et l’amélioration des revenus des agriculteurs. Il est à noter que les cultures prédominantes au niveau de ces périmètres sont le bananier, le palmier, l’olivier et le caroubier.

Dans la commune d’Imsouane, le ministre a pris connaissance des projets de l’agriculture solidaire programmés dans la préfecture et visité un projet d’intensification et de développement de poulet fermier qui a bénéficié d’un appui et accompagnement dans ce cadre.

D’un coût global de plus de 6,4 millions de dirhams, ce projet, porté par un groupement d’intérêt économique regroupant 6 coopératives, a pour objectifs la diversification des activités de ce groupement qui intervient dans l’extraction et la commercialisation de l’huile d’argan, l’amélioration du revenu des femmes rurales et la création de 1.800 journées de travail additionnelles.

Ledit projet comprend l’installation et l’équipement de 2 unités d’élevage de poulet fermier, l’acquisition de poussins fermiers et d’aliment, l’assistance et l’encadrement technique des bénéficiaires, ainsi que la certification des deux unités pour le label Agricole “Poulet fermier”.

Pour ce qui est du potentiel des produits de terroir, M. Sadiki a visité le projet d’équipement de deux unités de valorisation d’huile d’argan, amandes et dérivées sises aux communes d’Aourir et d’Idmine. A cette occasion, il a procédé à la distribution de matériel technique de valorisation des produits au profit des deux coopératives féminines.

Ce projet, qui profite à 42 femmes rurales, a pour objectifs de créer des emplois, d’améliorer le revenu et les conditions de travail des femmes rurales, de valoriser les produits de terroir, notamment l’huile d’argan et les amandes, et d’améliorer la qualité des produits des coopératives.