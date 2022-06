Agencification du secteur public : La réforme comptable de l’État est crucial (M. Bensouda)

samedi, 18 juin, 2022 à 13:57

Rabat – La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public jouent un rôle crucial en matière de facilitation de l’Agencification du secteur public, a affirmé, samedi à Rabat, le Trésorier Général du Royaume, Noureddine Bensouda.

“La réforme comptable de l’État ainsi que la consolidation des comptes du secteur public pourraient participer à plus de transparence, de reddition des comptes et de renforcement du contrôle de la représentation nationale sur les Agences au Maroc”, a souligné M. Bensouda dans son allocution d’ouverture d’un colloque sous la thématique: “Agencification du secteur public: Entre l’ambition de performance et les dérives de la mise en œuvre”.

Cette rencontre organisée conjointement par la trésorerie Générale du Royaume (TGR) et la Fondation Internationale de Finances publiques (FONDAFIP) avec le soutien de la Revue française de finances publiques (RFFP), abordera trois axes différents, à savoir: L’ambition de performance en matière d’agencification du service public, les dérives de la mise en œuvre de l’agencification ainsi que les perspectives de celle-ci.