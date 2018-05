Aggravation du déficit commercial de à fin avril 2018

jeudi, 17 mai, 2018 à 13:51

Rabat – Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de 12% à plus de 66,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2018 contre 59 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.