Agriculture: La commercialisation des agrumes au Maroc et à l’international au centre d’une réunion à Rabat

jeudi, 10 janvier, 2019 à 22:05

Rabat – La question de la commercialisation des agrumes au Maroc et à l’international et l’actualité de la filière agrumicole dans le Royaume ont été au centre d’une réunion à Rabat entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch et les interprofessions agricoles.