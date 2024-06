Agriculture : M.Sadiki met en exergue les efforts du Maroc en matière de gestion de la fertilité des sols

mardi, 4 juin, 2024 à 8:57

L’ouverture de crédits supplémentaires de 14 milliards de dirhams (MMDH) pour le budget général vise à soutenir les Établissements et Entreprises Publics (EEP) affectés par les fluctuations internationales des prix, et à couvrir les dépenses du personnel résultant des accords du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.