Agroalimentaire: Aménagement des agropôles à Meknès, Berkane, Tadla et Souss (ministre)

lundi, 2 janvier, 2023 à 20:46

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a indiqué, lundi à Rabat, que les agropôles de Meknès, Berkane, Tadla et Souss ont été aménagés en tant que nouvelle génération de plateformes industrielles intégrées et spécialisées en agro-alimentaire.

M. Sadiki, qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants posée par le Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, a souligné que la superficie nette équipée dans ces plateformes s’est élevée à 253 hectares, alors que le nombre de projets commercialisés a atteint 294 projets, rappelant que le ministère a lancé en 2009 une stratégie ambitieuse de création de 7 agropôles, en phase initiale, dans les bassins de production de Meknès, de Berkane, de Tadla, de Souss, du Haouz, du Gharb et du Loukkos.

Cette stratégie vise à créer un cadre approprié pour l’intégration de toutes les chaînes de valeur agricoles et l’amélioration de leurs rendements, a relevé M. Sadiki, notant que les travaux de construction du qualipôle de Souss sont achevés, tandis que ceux de la première tranche de l’agripôle de Loukkos ont démarré au même titre que les travaux liés au qualipôle ainsi que la réalisation des études techniques et financières liées à la réalisation des pôles du Gharb et du Haouz.

Et de poursuivre que l’année 2023 connaitra la signature des conventions relatives aux pôles du Gharb et du Haouz, le lancement des travaux d’aménagement et des études techniques liées aux travaux de construction des qualipôles, la poursuite des travaux d’aménagement du pôle de Loukkos, le lancement des travaux de construction des qualipôles, et la poursuite et l’achèvement des travaux et du processus de commercialisation des pôles de Meknès, de Berkane, de Tadla et de Souss, ainsi que la construction des unités.