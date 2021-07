Aïd Al Adha 1442: L’état sanitaire du cheptel national est “globalement satisfaisant” (ministère)

vendredi, 16 juillet, 2021 à 17:02

Rabat – L’état sanitaire du cheptel national destiné à l’abattage à l’occasion de l’Aid al-Adha 1442 est “globalement satisfaisant”, affirme, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Selon un communiqué du ministère, l’état sanitaire du cheptel national est “globalement satisfaisant” grâce aux efforts continus déployés par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Ces efforts concernent la surveillance permanente de l’état sanitaire du cheptel national et sa protection sanitaire contre les maladies animales contagieuses et ce, en étroite collaboration avec les vétérinaires sanitaires mandatés, les professionnels de la filière des viandes rouges et les autorités locales, précise le ministère.

L’élevage ovin et caprin a bénéficié pendant la campagne agricole 2020-2021 de plusieurs mesures et différents programmes ont été mis en place par le ministère, fait savoir la même source.

Il s’agit de l’approvisionnement du marché en aliments de bétail en quantité suffisante et dans de bonnes conditions, ce qui a permis une amélioration des performances zootechniques du cheptel, atteignant un taux d’agnelage de 90% et un faible taux de mortalité de 5%, ainsi que du programme d’identification d’ovins et de caprins destinés à l’abattage de l’Aïd 1442 (2021) lancé le 15 avril dernier et qui est achevé.

A cet égard, le ministère souligne que l’ONSSA supervise l’opération d’identification, qui est assurée par la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) et l’Association nationale ovine et caprine (ANOC), ajoutant que les services vétérinaires de l’Office ont enregistré plus de 240.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins et ont prélevé 1.100 échantillons de viandes et 600 échantillons d’aliments pour animaux, en vue de leur analyse.

Parmi les mesures mises en place par le ministère, figure aussi l’installation, en collaboration avec les autorités locales, de 30 souks temporaires dans les différentes régions du Royaume pour la commercialisation des animaux destinés à l’abattage de l’Aid.

A la veille de la fête de l’Aïd Al Adha 1442, le ministère procède à l’évaluation de la situation prévisionnelle d’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de l’Aïd ainsi que l’état sanitaire du cheptel et ce, en concertation avec les professionnels de la filière des viandes rouges.