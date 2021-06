Air Arabia: Reprise des vols entre le Maroc et l’Europe à partir du 15 juin

vendredi, 11 juin, 2021 à 14:25

Casablanca – Air Arabia Maroc vient d’annoncer la reprise de ses vols dès le 15 juin courant et lance trois nouvelles liaisons aériennes.

Il s’agit des liaisons aériennes Casablanca-Genève, Nador-Eindhoven et Oujda-Murcie, précise le Groupe Air Arabia Maroc dans un communiqué.

Poursuivant le programme d’élargissement de son réseau, le leader du transport aérien à bas coût dans la région permettra dès le 17 juin de rejoindre Casablanca et Genève à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanches.

Véritable poumon urbain, la suisse Genève offre une douceur de vivre unique. Au programme une balade au bord du lac Léman, une virée en bateau, un café sur une terrasse ensoleillée de la Vieille-Ville. Cité culturelle et historique, Genève est également une ville internationale, riche de congrès et de salons, elle abrite le siège européen de l’ONU et la Croix-Rouge internationale.

Depuis le Maroc, les touristes pourront aussi se rendre deux fois par semaine à Eindhoven depuis Nador, les lundis et vendredis.

Considérée comme la capitale hollandaise du design, Eindhoven regorge de créativité, de hotspots uniques et d’innovation. La ville propose de multiples événements qui associent créativité et technologie, avec une offre shopping et restauration à volonté. Cette combinaison d’une métropole moderne et de la convivialité brabançonne fait d’Eindhoven une des villes les plus appréciées de la région.

En outre, à partir du 18 juin, Air Arabia Maroc lance également une ligne Oujda-Murcie à raison de deux vols par semaine les lundis et vendredis.

Cité arabe fondée au 9ème siècle, Murcie a atteint au cours des siècles une splendeur urbaine qui en fait une ville incontournable au sud de l’Espagne. Elle comprend de multiples églises, principalement baroques, qui jalonnent son tracé urbain, ainsi que des édifices variés à l’architecture artistique et un important patrimoine pictural et sculptural.

La compagnie desservira également des nouvelles liaisons au départ de Marrakech vers Barcelone, Fès vers Marseille et Malaga, Oujda vers Marseille, Toulouse et Paris ainsi que Tanger vers Bilbao et Valence.

Avec ces nouvelles liaisons, Air Arabia Maroc poursuit le renforcement de son programme de vols au départ du Maroc. Les clients de la compagnie qui souhaitent profiter de ces offres peuvent s’adresser à tous ses canaux de ventes notamment son site internet et son centre d’appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport.

Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.