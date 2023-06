Air Arabia: un vol inaugural réussi entre Fès et Nice, un pas de plus dans l’extension du réseau européen

mercredi, 28 juin, 2023 à 11:06

Casablanca – Air Arabia, leader du transport aérien low-cost au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a franchi une nouvelle étape dans son expansion européenne, avec la mise en service réussie de sa liaison Fès-Nice.

Cette réussite témoigne de l’engagement de la compagnie à étendre les frontières du voyage pour ses clients, indique Air Arabia dans un communiqué.

Le vol inaugural du 24 juin a quitté Fès à 18h15, transportant des passagers vers Nice, ville phare de la Côte d’Azur, connue pour ses plages de sable fin, ses avenues ombragées de palmiers, et son climat méditerranéen exceptionnel, précise la même source.

L’ajout de cette route vient enrichir le solide réseau européen d’Air Arabia et souligne son engagement à démocratiser le transport aérien. La compagnie aérienne continue d’offrir une diversité de destinations tout en garantissant un service de qualité et un excellent rapport qualité-prix pour ses clients.

Ce vol inaugural réussi entre Fès et Nice illustre parfaitement la promesse d’Air Arabia de proposer une expérience de voyage de qualité à un tarif compétitif, souligne compagnie aérienne, notant qu’elle reste fidèle à sa mission de rendre le transport aérien plus accessible à tous et se montre optimiste quant à l’avenir, avec l’anticipation de plus de destinations à offrir à ses clients.

L’ajout de cette nouvelle destination illustre parfaitement la vision d’Air Arabia. Plus qu’une simple compagnie aérienne, Air Arabia voit chaque passager comme un explorateur potentiel et chaque vol comme une nouvelle occasion de découverte.

Les passagers peuvent également profiter des avantages du programme de fidélité d’Air Arabia, AirRewards. Ce programme unique permet aux voyageurs de gagner des points pour toutes leurs dépenses, et ils peuvent échanger ces points contre des vols gratuits ou des services supplémentaires, ainsi qu’une foule d’autres avantages, conclut le communiqué.