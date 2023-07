Al Moutmir : plus de 3.641 plateformes de démonstration de céréales et légumineuses en 2022-2023

samedi, 22 juillet, 2023 à 15:23

Casablanca – Plus de 3.641 plateformes de démonstration des céréales et légumineuses ont été mises en place lors de la campagne agricole de 2022-2023 dans le cadre du programme des Plateformes de Démonstration (PFD) d’Al Moutmir, et ce dans 27 provinces.

Ainsi, plus de 736 agriculteurs ont pu bénéficier directement de ce programme et plus de 7.000 agriculteurs ont été accompagnés indirectement à travers les écoles aux champs, les formations et les Lives, indique l’Office chérifien des phosphates (OCP), qui vient de publier les résultats de ces plateformes de démonstration dédiées aux céréales et légumineuses.

Au niveau national, les plateformes de démonstration des céréales ont enregistré un rendement grains moyen de 24,1 qx/ha, avec un gain de 34% par rapport aux parcelles témoins qui ont atteint un rendement moyen de 18,5 qx/ha. Pour les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 22%, avec un rendement moyen de 11,1 qx/ha chez les PFD et de 9,1 qx/ha chez les témoins.

En ce qui concerne le rendement biologique, les plateformes de démonstration des céréales ont enregistré un rendement moyen de 46,7 qx/ha, avec un gain de 32% par rapport aux parcelles témoins qui ont atteint un rendement moyen de 35,4 qx/ha. Pour les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 25%, avec un rendement moyen de 22,8 qx/ha chez les PFD et de 18,2 qx/ha chez les témoins.

Les résultats des plateformes de démonstration céréales et légumineuses pour la campagne 2022-2023 en conventionnel et en système semis direct ont été présentés lors de la 12ème édition d’Al Moutmir Open Innovation Lab, organisée le 20 juillet par Al Moutmir sous format hybride, en présentiel à l’UM6P Benguerir et à distance sur Microsoft Teams, fait savoir la même source.

L’événement a rassemblé plus de 150 personnes, dont des chercheurs, des scientifiques, des économistes, des agronomes, des agriculteurs, des partenaires institutionnels, des organisations professionnelles et des partenaires industriels. L’objectif de cet événement était de partager les résultats des plateformes de démonstration de la campagne 2022-2023, d’échanger sur la filière céréale et légumineuses et de stimuler le débat sur le développement de cette filière extrêmement importante dans la sécurité et aussi la souveraineté alimentaire du Royaume.

Parmi les objectifs de cette rencontre figure le partage des résultats des plateformes de démonstration des céréales et légumineuses en système conventionnel et en système semis direct de la campagne agricole 2022-2023 du programme des PFDs Al Moutmir, la promotion de l’agriculture de conservation, l’introduction les cultures alternatives et le choix des espèces et variétés comme solution pour atténuer l’effet des changements climatiques et la valorisation des agriculteurs champions ayant adopté les plateformes de démonstrations céréales et légumineuses et réalisé des résultats très probants.

S’agissant des axes majeurs abordés, il s’agit notamment d’un aperçu global sur le déroulement de la campagne céréalière 2022-2023, de la fertilisation raisonnée des céréales & légumineuses / 4R Stewardship (APNI), du partage de l’expérience Al Moutmir dans l’accompagnement des producteurs des céréales et légumineuses durant la campagne 2022-2023 (Al Moutmir) et du Programme national du semis direct : résultats 2022-2023 et perspectives (INRA).

La cérémonie s’est conclue par la remise des trophées aux organisations professionnelles agricoles et aux agriculteurs partenaires d’Al Moutmir, en reconnaissance de leur engagement et de leurs réalisations exceptionnelles.

Al Moutmir Open Innovation Lab vise à explorer des modèles innovants dans différents domaines pour favoriser le développement d’une agriculture prospère et durable au Maroc et en Afrique.