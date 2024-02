Al Moutmir: plus de 5.951 plateformes de démonstration d’olivier depuis le lancement

jeudi, 29 février, 2024 à 14:10

Casablanca – Plus de 5.951 plateformes de démonstration (PFD) d’olivier ont été mises en place sur un total de 26.117 PFD réparties sur plus de 40 provinces, et ce depuis le lancement de l’initiative Al Moutmir.

En 2022-2023, 1.251 PFD d’oliviers ont été installées chez 427 agriculteurs dans les différentes provinces agricoles du Maroc, touchant toutes les variétés et modes de conduite, apprend-t-on de l’Office chérifien des phosphates (OCP).

Et d’ajouter que les PFD de l’olivier ont enregistré une augmentation du rendement moyenne au niveau national à l’hectare de près de 15% par rapport aux rendements réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins avec une variation allant de 5% à 100%.

Par ailleurs, le rendement moyen national enregistré au niveau des PFD a été de 3,9 t/ha avec un rendement record de 17t/ha en système intensif. D’autre part, les parcelles témoins ont enregistré un rendement moyen national de plus de 3,4 t/ha.

Du point de vue marge bénéficiaire, le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration a permis une amélioration moyenne de la marge bénéficiaire de plus de 22% avec une variation de 14% à 32% selon les zones de production.

En outre, l’OCP fait savoir que l’équipe Al Moutmir a pour mission d’accompagner les agriculteurs à travers un itinéraire technique basé sur un programme de management intégré “Integrated Crop Program” (ICP).

Ce dernier est basé sur quatre piliers, à savoir la gestion rationnelle de l’eau, la fertilisation raisonnée, la protection intégrée des cultures et l’utilisation des produits de spécialité. Le but est de créer un effet d’émulation et d’induction porté par les agriculteurs qui ont hébergé ces plateformes de démonstration, véritables ambassadeurs des bonnes pratiques et garants de la continuité de l’effort.

Les résultats des plateformes de démonstration de l’olivier pour la campagne 2022-2023 ont été présentés lors de la 13ème édition d’Al Moutmir Open Innovation Lab, tenue mercredi sous forme de webinaire.

L’événement a rassemblé plus de 100 personnes, dont des chercheurs, des scientifiques, des économistes, des agronomes, des agriculteurs, des partenaires institutionnels, des coopératives agricoles et des acteurs de l’agroalimentaire.

L’objectif de cet événement était de partager les résultats des plateformes de démonstration de la campagne 2022-2023, d’échanger sur l’importance et les défis de la filière et de stimuler le débat sur le développement de cette filière extrêmement importante dans la sécurité et aussi la souveraineté alimentaire du royaume.

Al Moutmir Open Innovation Lab vise à explorer des modèles innovants dans différents domaines pour favoriser le développement d’une agriculture prospère et durable au Maroc et en Afrique.