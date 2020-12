Al Moutmir: Hausse du rendement de l’olivier à l’hectare de 34% en 2019/2020

mardi, 29 décembre, 2020 à 10:56

Casablanca – Les plateformes de démonstration Al Moutmir d’olivier ont enregistré, au titre de la campagne 2019-2020, une augmentation du rendement à l’hectare de 34% par rapport aux rendements réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins, indique le Groupe OCP.

Le rendement moyen enregistré au niveau des plateformes de démonstration (PFD) a été de 5.750 Kg/ha, tandis que les parcelles témoins ont enregistré un rendement moyen de 4.281 Kg/ha, selon les résultats des plateformes de démonstration Al Moutmir 2019-2020 dévoilés par le groupe OCP.

La conduite technique améliorée ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies notamment les produits de spécialité ont contribué d’une façon remarquable à l’amélioration du poids et du calibre du fruit à hauteur de 12% par rapport aux parcelles témoins, explique la même source.

Concernant le taux d’huile, les PFD ont enregistré une amélioration de 20% par rapport aux parcelles témoins, précise la même source, ajoutant que du point de vue marge bénéficiaire, le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration a abouti à une amélioration de l’ordre 39%.

Les plateformes de démonstration étaient ainsi une occasion extrêmement importante pour partager les informations scientifiques et techniques avec les agriculteurs voisins et assurer également la formation à travers des centaines d’écoles aux champs organisées par les équipes Al Moutmir durant les différents stades de production, souligne le communiqué.

Le Groupe OCP indique en outre qu’au total, 1195 plateformes de démonstration ont été installées durant la campagne agricole 2019/2020, relevant que les plateformes sont réparties sur les différentes provinces agricoles (30 provinces) au Maroc.

Les plateformes de démonstration d’olivier ont touché l’ensemble des variétés, types de conduite (bour, irrigation gravitaire et irrigation localisée) et mode d’exploitation (extensif et intensif) existants dans les différents bassins de production à l’échelle national, précise la même source.

“Grâce à la présence d’une équipe composée de jeunes ingénieurs agronomes et experts, une approche scientifique et agronomique sera adoptée pour l’élaboration des ICP (Integrated Crop Program) / culture, tout en tenant compte des spécificités agro-climatiques de chaque site de production”, note le groupe OCP, faisant savoir que l’équipe d’agronomes se chargera d’un suivi scientifique de façon régulière pour pouvoir réussir ces plateformes et pour évaluer également la performance agronomique de chaque composante du rendement.

Et de noter que l’offre PFD veille à l’introduction des produits de très haute valeur ajoutée, citant à titre d’exemple l’engrais azoté Duramon caractérisé par la technologie slow release qui garantit une nutrition équilibrée aux cultures”.

De plus, les PFD olivier ont connu l’introduction d’une large gamme de biostimulants et produits de spécialité afin de stimuler les processus naturels qu’ils soient racinaires ou aériens pour améliorer et avantager l’absorption des nutriments, l’efficience des nutriments, la tolérance aux stress abiotiques, et la qualité des cultures. Ces produits et techniques agricoles permettent aux agriculteurs d’adopter les meilleures pratiques agricoles pour pouvoir augmenter les rendements et les gains / ha.

Le programme des plateformes de démonstration est appuyé par des partenaires “best in class” qui collaborent aux côtés des ingénieurs agronomes Al Moutmir, fait savoir la même source.

Par ailleurs, les plateformes de l’olivier conduites en mode Bour et en irrigué ont montré des augmentations de 31% par rapport au témoin de l’agriculteur, selon les résultats des plateformes de démonstration olivier 2018/2019. Cependant le rendement enregistré au niveau des plateformes de démonstration était trois fois plus que le rendement national enregistré dans les provinces où la culture est conduite en Bour.