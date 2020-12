AM Best renouvelle le rating B++ de la Société Centrale de Réassurance

vendredi, 11 décembre, 2020 à 18:00

Casablanca – L’Agence mondiale de notation de crédit spécialisée dans les assurances AM Best a confirmé, mercredi dernier à Londres, la note de solidité financière de B++ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de “bbb” de la Société Centrale de Réassurance (SCR).

“Après la confirmation de la notation AAA (Local Scale) de la SCR par Fitch en juin 2020, c’est ainsi au tour d’AM Best de maintenir la notation de la SCR en dépit de la crise induite par la pandémie”, s’est félicitée la SCR dans un communiqué.

En effet, AM Best considère que les notes octroyées reflètent la force du bilan de la SCR, qualifié par l’agence de notation de solide, ainsi que ses fortes performances opérationnelles, son profil commercial qualifié de neutre et sa gestion appropriée des risques d’entreprise, indique le communiqué.

La solidité du bilan de la SCR repose, selon la même source, sur la capitalisation ajustée au risque, qui était à son plus fort niveau à la fin de l’année 2019, tel que mesuré par le ratio d’adéquation des fonds propres de Best (BCAR-Coefficient de suffisance du capital de Best) et qui est soutenu par des gains d’investissement non réalisés.

“Malgré des conditions de marché difficiles, la SCR a continué à générer un solide résultat opérationnel au cours des dernières années avec un solide rendement technique et un bon retour sur investissement”, souligne la même source, faisant savoir qu’au cours des 5 dernières années (2015-2019), la SCR a affiché un rendement moyen pondéré des capitaux propres à 12,9%.

En effet, selon AM Best, la SCR conserve une bonne position sur le marché marocain, avec une part de marché estimée à 50% des primes cédées reflétant ainsi son rôle établi en tant que réassureur national, relève le communiqué, ajoutant que l’entrée en vigueur de nouveaux régimes assurantiels obligatoires et le développement des specialty lines devraient à terme étayer la croissance de la SCR.

La SCR développe également sa présence internationale, soutenue par la création de bureaux de représentation en Égypte, au Rwanda et en Côte d’Ivoire. En 2019, le portefeuille international de la SCR représentait un quart du revenu total des primes du réassureur.

Enfin, AM Best considère, d’après le communiqué, que les capacités et le cadre de gestion des risques d’entreprise (ERM) de la SCR sont appropriés compte tenu du profil de risque de l’entreprise et de la complexité de ses opérations.

La SCR salue, ainsi, la décision d’AM Best qui intervient après la confirmation de sa notation de AAA(mar) par Fitch (notation la plus élevée à l’échelle nationale), démontrant à nouveau la résilience du business model de la société.

Créée en 1960 par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), au lendemain de l’Indépendance, la Société Centrale de Réassurance, premier réassureur du Maroc, a pour vocation d’accompagner les grands chantiers du Maroc en réassurant les risques relatifs aux projets.

La SCR occupe aujourd’hui une position de leader sur le marché marocain de la réassurance et joue un rôle d’investisseur institutionnel en participant à la conservation des primes au niveau national et à la mobilisation de l’épargne dans l’économie du pays.

Grâce à sa longue expérience, à son expertise et à sa parfaite connaissance des marchés internationaux de réassurance, la SCR met le marché marocain à l’abri des turbulences internationales en matière de conditions de réassurances.

La SCR gère un portefeuille de 300 clients et opère dans plus de 50 pays notamment en Afrique et au Moyen-Orient ainsi qu’en Inde et en Chine.