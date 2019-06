“Amélioration satisfaisante” des délais de paiement pour les Administrations, les EEP et les autorités locales entre 2017 et 2018

lundi, 24 juin, 2019 à 16:31

Rabat – Les délais de paiement ont baissé entre 2017 et 2018 de 14 jours pour les administrations et les Établissements et entreprises publics (EEP) et de 19 jours pour les collectivités locales, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun.