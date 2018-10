Amendis remporte le trophée défis RSE Maroc pour l’entreprise citoyenne

vendredi, 26 octobre, 2018 à 13:53

Rabat- Grâce à son engagement quotidien en faveur des actions citoyennes, environnementales et sociétales, Amendis, filiale de Veolia au Maroc, a remporté le prix de la catégorie “Entreprise citoyenne” au concours “Trophée Défis RSE au Maroc”, organisé par Nora Barsali, Présidente de News RSE.

Cette victoire confirme l’importance portée par l’entreprise aux démarches de responsabilités qui s’inscrivent au coeur de sa stratégie, indique, jeudi, un communiqué de la société.

Engagée depuis 2004 dans une démarche de développement durable sous la direction du groupe Veolia, Amendis veille en permanence à la prise en compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans ses activités, ajoute la même source.

En 2017, la structuration de cette démarche selon la norme internationale ISO 26000 a renforcé l’ensemble des initiatives et actions d’Amendis en faveur du développement durable et social, inscrivant l’entreprise dans le cadre d’une démarche globale et formelle de Responsabilité Sociétale.

Première dans son secteur d’activité au Maroc, Amendis a obtenu l’attestation CAP 26000 en décembre 2017. La mise en place d’une “Charte des engagements et de responsabilité sociétale” ainsi que sa déclinaison auprès de tous les processus stratégiques et opérationnels témoigne la volonté d’Amendis d’inscrire sa démarche sociétale sur le long terme en tant que processus structurel. Cette charte est l’occasion pour Amendis de promouvoir ses engagements, articulés autour de 6 axes essentiels, à savoir ; les collaborateurs, l’environnement, les clients, les fournisseurs et sous-traitants, la communauté et la gouvernance.

L’engagement d’Amendis en faveur des objectifs de Responsabilité Sociétale accompagne les activités de l’entreprise. Tout en continuant d’optimiser ses performances techniques en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens de la Région, Amendis contribue au quotidien à la généralisation de l’accès à l’eau et à l’électricité, à la création d’emplois directs et indirect, et à la mise en place d’actions innovantes à caractère social et environnemental.

Ainsi, Amendis a lancé en 2018 plusieurs projets innovants qui touchent chacune des parties prenantes. Il s’agit, selon la société, de la création de plusieurs chartes “d’éthique”, de “personnes en situation de handicap”, de “protection des données personnelles”, le lancement d’un cycle de formation “Plan Leadership au Féminin” qui vise à soutenir les femmes dans leur parcours professionnel et la création d’un projet “Performance SST et conformité sociétale des sous-traitants”.

A travers sa démarche de responsabilité sociétale, Amendis contribue aux enjeux du Développement Durable et ce, en adéquation avec les politiques publiques, travaillant ainsi en synergie avec les différents acteurs pour l’amélioration du cadre de vie des populations de la région, conclut le communiqué.