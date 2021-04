AMIC: Les levées de fonds pourraient atteindre 2,9 MMDH en 2021

samedi, 17 avril, 2021 à 13:31

Casablanca – Les levées de fonds des sociétés de gestion membres de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) pourraient atteindre 2,9 milliards de dirhams (MMDH) d’ici la fin de 2021, a estimé le président de l’Association, Tarik Haddi.

L’AMIC s’attend également à 17 investissements et 13 sorties en 2021, a fait savoir M. Haddi dans une interview à la MAP, notant qu'”avec le déploiement des plans de vaccinations qui s’accélèrent, tant au Maroc que chez nos partenaires économiques, et grâce aux efforts de relance initiés par l’État et qui seront catalysés par le Fond Mohammed VI pour l’Investissement, l’AMIC reste très confiante”.

En outre, M. Haddi a souligné qu’au titre de l’année écoulée, et malgré les contraintes liées au nécessaire soutien apporté aux participations des fonds, aux restrictions liées à l’état d’urgence sanitaire et à la réduction du flux d’opérations qui en a résulté, les sociétés de gestion se sont mobilisées pour poursuivre leur activité, rappelant que les levées de fonds ont atteint 1,35 MMDH, ce qui fait de l’année 2020 la 3ème meilleure année de la décennie.

De même, les investissements des fonds ont totalisé 804 millions de dirhams (MDH) en augmentation de 5% par rapport à 2019, a-t-il a relevé, notant que “20 entreprises ont été concernées … ce qui est un chiffre significatif … c’est l’équivalent de 20 introductions en bourse en une année si on se compare au marché des capitaux”.

Au volet des sorties, 10 actes de désinvestissement ont pu être réalisés pour un montant de 220 MDH, a t-il fait remarquer .