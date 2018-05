Amman : Le Maroc remporte le prix “EBRD Sustainability awards 2018” pour le projet d’aménagement hydro-agricole de la plaine du Saiss

jeudi, 10 mai, 2018 à 10:41

Rabat – Le Maroc a remporté le prix “EBRD Sustainability awards 2018” dans la catégorie changements climatiques pour le projet de sauvegarde de la plaine irriguée du Saiss, financé par la Banque européenne pour la reconstructrice et le développement (BERD), indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts dans un communiqué.