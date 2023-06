ANA MOUKAWIL : signature de conventions pour l’accompagnement des porteurs de projets

mardi, 20 juin, 2023 à 15:09

Rabat – Des conventions de partenariat pour l’accompagnement des porteurs de projets ont été signées, mardi à Rabat, entre le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et des acteurs publics et privés.