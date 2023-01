ANAPEC: coup d’envoi du nouveau plan stratégique à horizon 2026

vendredi, 27 janvier, 2023 à 22:05

Rabat – Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a donné le coup d’envoi du nouveau plan stratégique à horizon 2026 de l’Agence nationale de promotion des emplois et des compétences (ANAPEC) et ce, lors du Conseil d’administration de l’Agence, réuni jeudi à Rabat.