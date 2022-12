ANRE-CRE : Entretiens sur les moyens de promouvoir la coopération en matière de régulation de l’énergie

vendredi, 16 décembre, 2022 à 12:23

Casablanca – Les moyens de promouvoir la coopération en matière de régulation de l’énergie, ont été au centre d’entretiens, mardi à Paris, entre le Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE), Abdellatif Bardach, et son homologue de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), Emmanuelle Wargon.

Cette rencontre a eu lieu en marge des événements organisés par la plate-forme Gaz de l’Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME) et l’Union pour la Méditerranée (UpM), les 12 et 13 décembre, indique-t-on dans un communiqué.

Il s’agit de la première rencontre du Président de l’ANRE en tant que Président de MEDREG et 1er Vice-Président de RegulaE.Fr, avec la nouvelle Présidente de la CRE de France afin de promouvoir la coopération en matière de régulation de l’énergie, précise le communiqué.

Elle s’inscrit également dans les efforts déployés par les deux régulateurs pour renforcer les liens bilatéraux et travailler ensemble dans le cadre de la coopération multilatérale triangulaire qui regroupe l’ANRE et la CRE d’une part au sein de MEDREG, et d’autre part au sein du RegulaE.fr, souligne la même source.

La Présidente de la CRE, Mme. Wargon a salué les réalisations obtenues par l’ANRE dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, couronnées par les dernières élections et nominations aux postes de présidence dans les associations régionales regroupant des régulateurs émanant des différents continents.

Pour sa part, le Président de l’ANRE a félicité la Présidente de la CRE pour sa nomination à la tête de la Commission tout en lui assurant son entier soutien et volonté de consolider le partenariat pour renforcer davantage la coopération et l’échange au sein des institutions multilatérales auxquelles les deux régulateurs appartiennent, conclut le communiqué.