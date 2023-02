ANRE/NARUC : Tenue d’un forum sur la régulation d’énergie

mercredi, 8 février, 2023 à 21:14

Casablanca – L’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) et l’Association des Commissaires de Régulation des Services Publics (NARUC) organisent conjointement, du 7 au 9 février 2023 à Rabat, la première activité du programme de renforcement des institutions réglementaires dans le domaine de l’énergie lancé sous les auspices de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) sous forme d’un forum Peer-to-Peer sur l’évaluation des plans d’investissement dans le transport d’électricité.

La cérémonie d’ouverture a été menée par Son Excellence M. Puneet Talwar, Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, et M. Abdellatif Bardach, Président de l’ANRE, qui se réjouissent de cette occasion pour renforcer davantage les liens entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis, indique-t-on dans un communiqué.

Son Excellence M. Talwar, a souligné qu'”aujourd’hui, les États-Unis et le Maroc élargissent leurs partenariats dans le domaine de la régulation de l’énergie et s’engagent à agir ensemble pour lutter contre le changement climatique tout en assurant la sécurité énergétique”. Il a clôturé son intervention en saluant les efforts déployés au Royaume du Maroc en matière d’énergies renouvelables pour un avenir énergétique propre et durable.

Le Président de l’ANRE a déclaré, de sa part dans son mot d’ouverture, que les opportunités présentent aujourd’hui au Royaume sont le fruit de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de l’engagement irréductible du Royaume pour mettre en œuvre la stratégie énergétique nationale pour accélérer la transition énergétique dans un cadre réglementaire solide.

M. Bardach a aussi fait savoir que ce partenariat permettra à l’ANRE de garder un œil sur les nouvelles avancées dans le domaine de l’énergie en s’engageant avec toutes les parties prenantes et en adoptant une approche proactive et prospective de la régulation.

Ce forum a connu la participation des experts en matière de régulation des différents Etats des Etats Unies en vue de partager leurs expériences avec l’ANRE par le biais d’un échange de bonnes pratiques et de leçons apprises sur les aspects fondamentaux de l’évaluation des plans d’investissement dans le transport de l’électricité de manière efficace et autonome.

L’ANRE et la NARUC s’engagent davantage à travailler ensemble pour promouvoir une régulation efficace et soutenir les réformes du secteur énergétique marocain.

La NARUC est une organisation à but non lucratif qui représente les commissions de régulation des services publiques, tels que l’énergie, les télécommunications, l’électricité, l’eau et les transports, des 50 États membres des Etats Unies. La mission principale de la NARUC est de soutenir le travail de ces commissions et de veiller à ce qu’ils disposent des ressources et du soutien nécessaires pour servir l’intérêt public.