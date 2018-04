Appel à créer des synergies entre les services de l’eau et de l’énergie afin de traiter ces deux ressources de manière liée à l’échelle internationale et nationale (Responsable)

mardi, 24 avril, 2018 à 17:49

Marrakech – Le chef du service des énergies solaires au ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, Ahmed Ghzaoui, a appelé, mardi à Marrakech, à créer des synergies entre les services de l’eau et de l’énergie afin de traiter ces deux ressources de manière liée à l’échelle internationale et nationale.