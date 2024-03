Artisanat : Mme Ammor préside le 2ème comité de pilotage du programme “Trésors des Arts Traditionnels Marocains”

mercredi, 20 mars, 2024 à 12:48

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a présidé le 2ème comité de pilotage du “Trésors des Arts Traditionnels Marocains”, un programme conjoint avec l’UNESCO, visant la sauvegarde et la transmission des savoir-faire artisanaux menacés de disparition.

A l’occasion de la tenue de ce comité qui s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour la transmission des savoir-faire artisanaux, Mme Ammor s’est réjouie de l’accueil de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, en tant que nouveau membre effectif du comité de pilotage de ce programme d’envergure, réitérant l’engagement du ministère à réussir cette 2ème édition et à atteindre à terme l’objectif fixé de préservation et transmission de 32 métiers menacés, indique le ministère dans un communiqué.

De son côté, le Représentant de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a souligné la nature unique de ce projet dans tout le continent africain, en réaffirmant la mobilisation de l’UNESCO à accompagner ce “beau” projet, rapporte la même source.

Ce 2ème comité de pilotage, instance de gouvernance principale du programme, a rappelé les résultats de la première édition, ayant permis en 2023 de sélectionner six maîtres artisans émérites représentant des métiers emblématiques tels que la Blousa Oujdia, les Selles Brodées, la Lutherie, le Zellige de Tétouan, le Tissage des tentes et la Broderie de Salé, fait savoir le ministère, notant que les six maîtres artisans ont pu partager leur expertise avec 57 apprentis, dont 72% de femmes.

Par ailleurs, le comité a examiné les recommandations pour accompagner ces jeunes apprentis, notamment en les organisant en coopératives, en les aidant à trouver des locaux équipés, en les formant pour accéder au financement et en les accompagnant pour participer à des foires et salons internationaux.

Compte tenu du succès rencontré lors de l’édition précédente, il a été décidé d’augmenter le nombre de métiers pour cette 2ème édition à 10 au lieu de 6 initialement prévus.

Ainsi, le comité de pilotage a statué sur différents métiers, à savoir le pisé, la vannerie du Sud, le caftan rbati, le Tataoui, le deg essouiri, le soufflet, le feutrage de laine, le pouf en cuir brodé, le cuir Ziouani, et la céramique de Meknès.

Les prochaines étapes concerneront dans un premier temps, l’identification des 10 maîtres artisans et 100 apprentis pour ensuite passer à l’étape de formation, relève le communiqué.

Ce comité de pilotage a été marqué par la participation de la Directrice Exécutive de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Yousra Aannour, du Secrétaire Général du ministère, Mohammed Msellek, du Directeur Général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadiq, du Président de la Fédération des Entreprises d’artisanat, Khalid Alami, du Président de la Chambre d’Artisanat de Fés-Méknes et représentant de la Fédération des Chambres d’artisanat, Abdelmalek El Boutayine, ainsi que du Directeur de la Fédération des Chambres d’artisanat, Abdelhakim Hilali.