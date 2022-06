ASIF 2022: Signature à Rabat de trois accords pour la promotion des investissements

lundi, 20 juin, 2022 à 16:47

Rabat – Trois accords ont été signés, lundi à Rabat, à l’occasion du Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum-ASIF), tenu à l’initiative de Ithmar Capital.

Un protocole d’accord de création d’ASIM a été conclu par Ithmar Capital et une dizaine de fonds souverains africains. Ce protocole consolide et accélère les principes clés de la déclaration conjointe, fixe une feuille de route ambitieuse et des objectifs clairs et organise la gouvernance entre les membres.