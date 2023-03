Atelier à Rabat sur les technologies à faisceaux d’électrons et à rayons X

lundi, 6 mars, 2023 à 15:15

Rabat – “Accélérer l’adoption des technologies à faisceaux d’électrons et à rayons X pour assurer une prospérité économique durable en Afrique” est le thème d’un atelier qui se tient du 06 au 10 mars à Rabat, à l’initiative de l’Administration nationale de la sécurité nucléaire-Bureau de la sûreté radiologique du Département de l’énergie américain et du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN).

Plus de 130 professionnels prennent part à cet atelier, provenant d’institutions gouvernementales, académiques et privées issues de 37 pays des régions d’Afrique et du Moyen-Orient, avec la participation de représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique, d’organisations financières internationales telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, ou encore Debswana, indique lundi un communiqué du CNESTEN.

Cet atelier sera l’occasion pour les participants d’approfondir les discussions et les échanges sur les technologies à faisceaux d’électrons et à rayons X, dont l’objectif est de présenter des informations pratiques aux différentes parties prenantes, notamment les utilisateurs, et de mettre en exergue les bénéfices socio-économiques qu’offrent les applications de ces technologies dans différents secteurs tels que l’agriculture, la santé, l’industrie et l’environnement, ajoute-t-on.

Le programme prévoit également une visite technique à l’accélérateur du Groupe ACOME à Tanger, conclut le communiqué.