Attijariwafa bank apporte son soutien aux entreprises touchées par le Covid-19

lundi, 30 mars, 2020 à 19:58

Casablanca – Attijariwafa bank (AWB) a exprimé lundi son grand soutien à tous les secteurs d’activité et les opérateurs économiques touchés par l’impact de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Afin de surmonter cette situation difficile, le groupe mobilise son réseau d’agences, ses filiales et ses entités centrales pour être aux côtés des entreprises qui enregistrent des difficultés ou un ralentissement d’activité dus à cette crise, indique AWB dans un communiqué, ajoutant que toute entreprise cliente se trouvant dans cette situation peut contacter son agence Attijariwafa bank pour étudier, selon son besoin particulier, les solutions qui conviennent.

Ces solutions portent sur un report des échéances des crédits bancaires et leasing jusqu’au 30 juin 2020, la mise en place de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les besoins non couverts par Damane Oxygène ainsi que la mise en place d’un découvert de trésorerie exceptionnel pour faire face aux charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni reportées.

Et de préciser que ce découvert exceptionnel, bénéficiant d’un taux préférentiel, est adossé à la garantie Damane Oxygène de la CCG et doit servir prioritairement au paiement des salaires et des fournisseurs, ajoutant qu’il ne pourra être utilisé qu’après épuisement des lignes de crédit déjà accordées et devra être remboursé avant le 31 décembre 2020.

En cas d’impossibilité de remboursement total ou partiel à cette échéance, il est possible d’accorder à l’entreprise un crédit amortissable sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans pour couvrir le montant restant dû, selon la même source

En parallèle, Attijariwafa bank, en tant que banque citoyenne et partenaire de longue date des TPE et PME, s’inscrit pleinement dans les mesures étatiques prises dans le cadre du Comité de veille économique et fera bénéficier les entreprises concernées des programmes et mécanismes de garantie spécifiques à cette situation ainsi que des conditions les accompagnant et ce, dès leur approbation et mises en place, souligne le communiqué.

Enfin et en application des règles de prévention et de sécurité qui s’imposent face à cette pandémie, Attijariwafa bank recommande fortement à ses clients de recourir à ses différents canaux de banque à distance, à savoir Attijarinet Entreprises et application mobile Attijari Entreprises (virements Attijariwafa bank et confrères, paiement de factures, règlement des impôts et taxes, recharges de cartes), Attijari-Connect (virements de masse salaires et fournisseurs, prélèvements de masse), Espaces Libre-Service Bancaire (dépôt d’espèces et remise de chèques) et Docnet (relevés, avis d’opérations, images et valeurs).

Pour toute activation des accès à ces canaux, le groupe invite ses clients à contacter leurs agences ou centres d’affaires. Pour plus d’informations sur les mesures d’accompagnement d’Attijariwafa bank, le Centre de Relation Client se tient à la disposition des entreprises au 05.22.58.88.30, conclut le communiqué.