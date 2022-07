Aviation: L’Irlande et le Maroc explorent les moyens de renforcer leur collaboration

mercredi, 20 juillet, 2022 à 18:40

Londres – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu à Farnborough (près de Londres) avec le vice-premier ministre irlandais et ministre de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, Leo Varadkar, des moyens de renforcer la collaboration entre les industries aéronautique et aérospatiale des deux pays.