AWB et la FCMCIS s’associent pour soutenir le tissu entrepreneurial

vendredi, 18 décembre, 2020 à 16:20

Le programme d’intégration socio-économique via les métiers du sport “SAME” mis en place au profit de 30 jeunes marocains de retour et issus de différents pays africains (notamment la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal) pour les aider à accéder à l’emploi dans l’industrie sportive, a été lancé, vendredi à Casablanca, indiquent les initiateurs de ce projet dans un communiqué.