BAM : 3,1 millions nouveaux comptes ouverts en 2022

mercredi, 28 juin, 2023 à 18:46

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) – Branche Eau- exhorte l’ensemble des citoyennes et citoyens à rationaliser la consommation d’eau potable et à l’utiliser de manière responsable et rationnelle, à l’occasion de la célébration de Aid Al-Adha.