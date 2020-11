BAM: Emission d’une pièce commémorative à l’occasion de la marche verte

jeudi, 5 novembre, 2020 à 18:45

Rabat – Bank Al-Maghrib (BAM) annonce jeudi l’émission d’une pièce commémorative d’une valeur faciale de 250 dirhams en argent, à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

Cette pièce commémorative présente à l’avers l’effigie de SM le Roi Mohammed VI en plus des inscriptions en arabe “Mohammed VI” et “Royaume du Maroc”, avec en bas le millésime 2020-1442, indique BAM dans un communiqué de presse.

Au revers, la pièce présente en haut l’inscription en arabe “’45è anniversaire de la Marche Verte” et en bas sa traduction française, souligne la même source.

Le centre du revers de la pièce est orné d’une vue aérienne de la ville de Dakhla, avec la côte atlantique et le drapeau marocain en couleur exposé à la place “Al Montazah” de la ville de Dakhla en 2010, qui a été sélectionné par Guinness World Records comme étant le plus grand drapeau du monde.

BAM précise également que le centre du revers est orné du nombre 45 et comporte la valeur faciale de 250 dirhams en chiffres et en lettres arabes, ainsi que l’inscription “6 Novembre 2020” et sa traduction en arabe.

Les caractéristiques techniques de la pièce se présentent comme suit, avec un alliage en argent (925‰) et en cuivre(75‰), un poids de 28,28 grammes, un diamètre de 38,61 millimètres, une tranche cannelée et une frappe proof

La mise en vente de cette pièce est prévue à compter du 9 novembre 2020, dans les guichets de BAM et à la boutique de son musée, selon le communiqué.