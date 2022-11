Bank Al-Maghrib et l’Office des Changes renforcent leur coopération

lundi, 14 novembre, 2022 à 20:44

Rabat – Bank Al-Maghrib et l’Office des Changes ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat ayant pour objectif la mise en place d’un cadre formalisé d’échange de données et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun.

Ce nouveau cadre permettra également aux deux institutions de renforcer leur coopération à travers la réalisation de travaux conjoints visant notamment le renforcement de la qualité des données ainsi que le développement de compétences en statistique et en gestion de données, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

La convention prévoit la mise en place d’un comité, composé des représentants des deux parties, qui sera chargé du suivi de la réalisation du plan d’action arrêté, selon une fréquence annuelle, précise la même source.

La signature de cet accord traduit la volonté commune de Bank Al-Maghrib et de l’Office des Changes de promouvoir leurs relations de coopération notamment en termes de mutualisation des expériences, d’échange de bonnes pratiques et de fiabilisation des données.