Bank Al-Maghrib publie trois nouveaux travaux de recherche en économie et finance

vendredi, 25 mai, 2018 à 13:32

Rabat- Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, jeudi, la publication de trois nouveaux travaux de recherche, portant sur les domaines de l’économie et de la finance, dans le cadre de son engagement dans la recherche scientifique.

“Ces documents visent à susciter les débats sur les questions économiques et financières et à renforcer les liens avec les milieux universitaires et de recherche”, indique BAM dans un communiqué.

Les documents de recherche portent sur les thématiques suivantes, à savoir, “Capital humain au Maroc: Evaluation fondée sur le revenu de la vie entière”, “Analyse de la transmission de la politique monétaire vers les taux souverains” et “Séries de pièces et billets socialement optimales: les coûts de production comptent-ils réellement ?.”

Les trois travaux sont disponibles sur le portail Internet de Bank Al-Maghrib (www.bkam.ma) au niveau de la rubrique “Publications et recherches”, selon la même source.