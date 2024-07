Banques : 94,8 MMDH de créances en souffrance en 2023 (BAM)

dimanche, 28 juillet, 2024 à 20:42

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a procédé, dimanche, au lancement des travaux de construction du plus grand et long viaduc routier au Maroc sur Oued Sakia El Hamra au niveau de la voie de contournement de la ville de Laâyoune, pour un montant de 1,38 milliards de dirhams (MMDH).