Banques: Le besoin en liquidité s’atténue au T4-2021 (BAM)

mercredi, 23 mars, 2022 à 14:46

Le Président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Bachir Rachdi, a indiqué que le Maroc a interagi positivement et efficacement avec les objectifs et les principes de la Convention arabe de lutte contre la corruption depuis son adhésion à celle-ci.