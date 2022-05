Banques participatives: Les financements augmentent de 37,1% en mars (BAM)

mercredi, 4 mai, 2022 à 10:22

Le Maroc a été un des pays qui a réagi le plus rapidement à la crise du Covid-19, souligne Jihad Azour, directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient et Asie centrale au sein du Fonds monétaire international, dans un entretien publié jeudi par le magazine français Le Point.