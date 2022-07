Barid Al-Maghrib lance une émission spéciale de timbre-poste commémoratif sur “le 20ème anniversaire du Musée de Bank Al-Maghrib”

lundi, 4 juillet, 2022 à 11:24

Casablanca – Barid Al-Maghrib, en partenariat avec Bank Al-Maghrib, a procédé, vendredi à Rabat, à l’émission spéciale d’un timbre-poste commémoratif du 20ème anniversaire du Musée de Bank Al-Maghrib.

Le dévoilement de ce nouveau timbre a eu lieu lors d’une cérémonie officielle de célébration des 20 ans d’existence du Musée de BAM, indique un communiqué de Barid Al-Maghrib.

Imprimé au sein de l’unité industrielle de Dar As-Sikkah, organe national chargé de l’impression des billets de banque et de la frappe des pièces de monnaie, ce timbre-poste traduit, de manière très stylisée, l’image d’un Musée ouvert, moderne et ancré dans son époque, pont entre le passé et le présent, ajoute le communiqué.

Cette émission spéciale est une manifestation concrète du partenariat portant sur l’impression des timbres-poste de la série courante et des émissions spéciales, qui lie les deux institutions.

Ce partenariat symbolise la complémentarité naturelle entre Barid Al-Maghrib et Bank Al-Maghrib, deux institutions investies de l’immense privilège d’émettre le timbre et la monnaie, deux symboles de souveraineté de notre Pays.

Cette émission spéciale vient enrichir la collection de timbres-poste réalisés en partenariat entre les deux institutions.

Il s’agit, entre autres, des émissions spéciales commémoratives de “l’exposition rétrospective dédiée au peintre feu Saladi”, organisée par le Musée de Bank Al-Maghrib en 2021, “les monnaies marocaines” en 2011 et “le 50ème anniversaire de Bank Al-Maghrib” en 2009.