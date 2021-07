Barid Cash/ONCF : Un partenariat pour faciliter la vente des billets de trains

lundi, 19 juillet, 2021 à 16:53

Casablanca – Barid Cash et l’Office national des Chemins de Fer (ONCF) ont annoncé, lundi, leur partenariat pour la vente des billets de train ONCF pour un voyage, plus simple, plus facile, plus accessible et plus agréable.

Barid Cash, filiale d’Al Barid Bank, met ainsi au profit des clients de l’Office un large réseau de plus de 900 agences à travers tout le Royaume couvrant aussi bien les zones urbaines que semi-urbaines et rurales, indiquent Barid Cash et l’ONCF dans un communiqué.

L’achat des billets via les points de vente Barid Cash “ne générera aucun frais supplémentaire” pour les voyageurs, précise le communiqué.

“Mieux encore, en effectuant cette opération, à l’avance, via le réseau Barid Cash, le client pourra bénéficier de tarifs avantageux”, ajoute la même source.

Assurant un service de qualité, Barid Cash met au service des voyageurs son expertise en proposant également des horaires flexibles à travers ses agences qui restent ouvertes de 8h à 20h du lundi au samedi, tout en respectant les mesures préventives dictées par l’état d’urgence sanitaire liée à la propagation du Covid-19, afin de préserver la santé de tous.

“Ce partenariat, qui intervient dans un contexte particulier, vise à faciliter et démocratiser l’achat des billets de trains ONCF, surtout en période de pointe”, a déclaré Abdelhak Benanane, Directeur général de Barid Cash, cité par le communiqué.

Cet accord entre également dans le cadre du service “Khidmat Al Qorb”, lancé en octobre 2020 par l’ONCF, un canal de vente de proximité qui permet de faciliter l’achat du billet de train tout près de chez soi.

L’ONCF, en étendant ce service à son nouveau partenaire Barid Cash, s’assure une présence à travers tout le royaume, pour être davantage plus proche du plus grand nombre de voyageurs, indique la même source.